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Bahçeşehir Koleji, ABD'li basketbolcu Jordan Ford'a veda etti

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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu ortasında kadrosuna kattığı ABD'li oyun kurucu Jordan Ford ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Jordan Ford ile yollar ayrıldı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Takımımıza 2025-2026 sezonu ortasında katılan oyuncumuz Jordan Ford ile yollarımız ayrılmıştır. Jordan'a takımımıza verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal
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