Hamburg Towers: 105-68

Güncelleme:
Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup A Grubu 12. hafta mücadelesinde Hamburg Towers'ı 105-68 mağlup ederek 8. galibiyetini aldı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Milivoje Jovcic, Uros Obrknezevic, Ioannis Tiganis

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Flynn 17, Cavanaugh 12, Trevion Williams 2, Homesley 17, Mitchell 10, Ponitka 5, Hale 16, Göktuğ Baş 5, Koprivica 8, İsmet Akpınar 7, Furkan Haltalı 6

HAMBURG TOWERS: Anthony Williams 16, Breunig 8, Perrin 9, Daniels 22, Grey 2, Ogbe 2, Maronka 5, Turudic 2, Martin 2, Müller

1'İNCİ PERİYOT: 32-23

DEVRE: 63-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 85-52

Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup A Grubu 12'nci hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Almanya temsilcisi Hamburg Towers'ı 105-68 mağlup etti. Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji 8'inci galibiyetini elde etti. Hamburg Towers ise 12'nci yenilgisini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
