Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Glint Manisa Basket'i 77-70 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın detayları ve oyuncu performansları öne çıktı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Ali Şakacı, Tolga Ediz, Nazlı Çisil Güngör

Glint Manisa Basket: Smith 14, Yiğit Onan 12, Mintz 11, Johnson 5, Pereira 12, Karahan Tuan Efeoğlu, Buğra Çal 2, Zemaitis 7, Mobley 5, Altan Çamoğlu 2

Bahçeşehir Koleji: Mitchell 10, Flynn 18, Cavanaugh 11, Williams 8, Kenan Sipahi 11, Koprivica 8, Ponitka 8, İsmet Akpınar 3, Göktuğ Baş, Hale

1. Periyot: 26-20

Devre: 45-41

3. Periyot: 60-63

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bahçeşehir Koleji deplasmanda Glint Manisa Basket'i 77-70 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
Haberler.com
