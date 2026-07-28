Bahçeşehir Koleji'nden NBA patentli transfer
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Fransız uzun forvet Damien Inglis'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Fransız uzun forvet Damien Inglis'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan ve son olarak Yokohama B-Corsairs forması giyen NBA patentli Fransız oyuncu, 2026-2027 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek."
Kaynak: AA