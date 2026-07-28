Bahçeşehir Koleji'nden NBA patentli transfer

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Fransız uzun forvet Damien Inglis'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan ve son olarak Yokohama B-Corsairs forması giyen NBA patentli Fransız oyuncu, 2026-2027 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecek."

Kaynak: AA