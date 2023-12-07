Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup'ta galibiyetle başladı

Sinan Atalay: Bizim hedefimiz Europe Cup'ta şampiyonluk

"Bu galibiyet başkanımızın şansı oldu"

Metin ARSLANCAN/İSTANBUL, (DHA) - Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Sinan Atalay, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Grubun ilk maçını kazandık. Bizim hedefimiz burada şampiyonluk" dedi.

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup 2'nci Tur L Grubu ilk hafta karşılaşmasında sahasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 100-90 yendi. Başantrenör Sinan Atalay, karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. İlk yarıda hücumda istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten Atalay, "Bütün planımız tuttu. Attığımız sayı da bunu gösteriyor. Savunmada istediğimiz şeyler olmadı. Rakibimizin çok şutör bir takım olduğunu biliyorduk. Devre arasında bunları tekrar konuştuk. Planımızın üzerinden tekrar geçtik. İkinci yarıda oyun karakteri ve mücadele olarak iyi işler yaptık. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Grubun ilk maçını kazandık. Bizim hedefimiz Europe Cup'ta şampiyonluk. Adım adım, maç maç düşünüyoruz. Bugün kazandık, daha sonra lig maçına hazırlanmaya başlayacağız" diye konuştu.

"BU GALİBİYET BAŞKANIMIZIN ŞANSI OLDU"

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün yeni başkanı Begüm Yücel'in kendileri için yabancı bir isim olmadığını aktaran Atalay, "Bizim için de güzel bir şey oldu. İlk kadın başkan sonuçta. Daha önceden de yönetim kurulumuzdaydı. Sürekli destek veriyordu, deplasmanlarımıza geliyordu. Yabancı olduğumuz bir isim değil. Bu galibiyet başkanımızın şansı oldu. Umarım beraber güzel galibiyetler alırız" diyerek sözlerini tamamladı.