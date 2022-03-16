Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda yarı finalde

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Sporting CP'yi 66-54 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Bahçeşehir Koleji, eşleşmenin ilk maçını da deplasmanda 73-70 kazanma başarısı göstermişti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 39-28 geride kapatan Bahçeşehir Koleji'nde Jamar Smith 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Muhammed Baygül 15 sayı kaydetti. Portekiz ekibinde ise Justin Tuoyo ve Tanner Omlid 10'ar sayı üretti.

Demirören Haber Ajansı / Spor