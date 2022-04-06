Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası'nda finalde

SALON: Ülker Sports

HAKEMLER: Michal Proc, Geert Jacobs, Zdravko Rutesic

1'İNCİ PERİYOT: 25-19

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-57

FIBA Avrupa Kupası yarı finalinde 77-71 kazandığı maçın rövanşında Leiden Basketball'ı 90 - 82 mağlup eden Bahçeşehir Koleji finale yükseldi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 24 sayıyla Bahçeşehir Koleji'nden Kartal Özmızrak oldu. Bahçeşehir Koleji'nin finaldeki rakibi, Reggiana ile Bakken Bears eşleşmesinin galibi olacak.