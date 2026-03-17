Bahçeşehir Koleji yarı finalde

Bahçeşehir Koleji, Eurocup çeyrek final maçında Romanya'nın Universitatea Cluj takımını 75-72 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Joseph Bissang (Fransa), Anne Panther (Almanya), Mario Majkic (Slovenya)

Bahçeşehir Koleji: Flynn 16, Homesley 9, İsmet Akpınar 8, Cavanaugh 10, Williams 11, Ford, Koprivica 12, Mitchell 2, Ponitka 3, Hale 4

Universitatea Cluj: Molinar 9, Ceaser 12, Russell 23, Taylor, Creek 9, Guzman 7, Miletic 7, Woodbury 2, Kulvietis, Richard 3

1. Periyot: 18-18

Devre: 39-38

3. Periyot: 61-56

Beş faulle çıkan: 38.19 Miletic (Universitatea Cluj) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
