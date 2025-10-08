Haberler

Bahçeşehir Koleji Eurocup'ta Reyer Venezia'yı Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eurocup'ın 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Reyer Venezia'yı 93-74 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Eurocup'ın 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Reyer Venezia'yı 93-74 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Milivoje Jovcic, Kristaps Konstantinovs, Christian Theis

Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 16, Matt Mitchell 6, Hunter Hale 13, Mateusz Ponitka 7, Trevion Williams 16, Calep Homesley 3, İsmet Akpınar, Balsa Koprivica 15, Tyler Cavanaugh 10, Kenan Sipahi 2, Furkan Haltalı,

Göktüğ Baş 5

Başantrenör: Marko Barac

Reyer Venezia: Denzel Valentine 6, Robert Jalen Cole 14, Kyle Wiltjer 11, Chris Horton 4, Jordan Parks, Ky Bowman 11, Amedeo Tessitori 9, Stefan Nikolic 13, Leonardo Candi, Carl Wheatle 2, Alessandro Lever 1, Giovanni de Nicolao 3

Başantrenör: Neven Spahija

1. Periyot: 25-15 (Bahçeşehir Koleji lehine)

Devre: 46-43 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 67-48 (Bahçeşehir Koleji lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu kararı

Avrupa ülkesinden İsrail'e silah ambargosu kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Rumlardan NATO'ya üyelik hazırlığı

Rumlar sinyali verdi! NATO'ya katılmak için hazırlık yapıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.