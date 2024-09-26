Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ta Litvanya'yı Geçti

BKT EuroCup'ta ülkemizi temsil edecek Bahçeşehir Koleji, 2024-2025 sezonundaki ilk resmi maçında Litvanya'nın BC Wolves Vilnius takımıyla karşılaştı. Ev sahibi ekip maça Anthony Cowan, Andrew Andrews, Tre'Shawn Thurman, Garrison Brooks ve Jefferey Taylor beşiyle başlarken, Bahçeşehir Koleji sahaya Jaleen Smith, C.J. Massinburg, Axel Bouteille, Tyler Cavanaugh ve Tai Odiase beşiyle çıktı. Çekişmeli maçta gülen taraf, 69-80'lik skorla Bahçeşehir Koleji oldu.

Karşılaşmanın öne çıkan oyuncu istatistikleri ise şöyle oldu:

Axel Bouteille: 17 sayı, 7 ribaund, 3 asist

Tai Odiase: 14 sayı, 5 ribaund

Tyler Cavanaugh: 13 sayı, 2 ribaund, 1 asist

C.J. Massinburg: 12 sayı, 3 ribaund

Marko Simonovic: 8 sayı, 6 ribaund, 3 asist