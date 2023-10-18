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Bahçeşehir Koleji, ERA Nymburg'a mağlup oldu

Erkekler FIBA Europe Cup D Grubu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Çekya ekibi ERA Nymburg'a 89-88 mağlup oldu. Maçın başantrenörleri Sinan Atalay ve Roberts Stelmahers oldu.