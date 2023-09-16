Bahçeşehir Koleji Ege Cup 2023 Turnuvası'nı Şampiyon Tamamladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Bahçeşehir Koleji, Ege Cup 2023 Turnuvası finalinde karşılaştı. Bahçeşehir Koleji, 85-77'lik skorla turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Bahçeşehir Koleji, sezon öncesi Ege Cup 2023 Turnuvası finalinde kozlarını paylaştı. Ege Cup 2023'nin üçüncü ve son maçında karşılaşan rakipler kıyasıya bir mücadele gösterirken, karşılaşmanın sonunda Bahçesehir Koleji, 85-77 üstünlükle turnuvayı şampiyon tamamladı.

Salon: Aliağa Belediyesi

Bahçesehir Koleji: Arca Tülüoğlu 8, Hadi Özdemir, Cengiz Sarp Çoskun, Akif Egemen Güven 8, Jerry Franck Boutsiele 13, Can Maxim Mutaf 5, Tony Christopher Taylor 13, Philip Alexander Scrubb 10, Berkay Candan 12, Tyler Robert Cavanaugh 16

Başantrenör: Sinan Atalay

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Daron Russell 11, John Roberson 10, Sinan Sağlam 2, Berkay Siniroğlu 4, Ryan Luther 2, Pako Cruz 17, Tolga Kaan Birer, Mustafa Baki Görür, Ayberk Olmaz 3, James Anderson 15, Emanuel Terry 13

Başantrenör: Ahmet Kandemir

1. Periyot: 15-22(Manisa Büyükşehir Belediye Spor lehine)

Devre: 32-42(Manisa Büyükşehir Belediye Spor lehine)

3. periyot: 56-57 (Manisa Büyükşehir Belediye Spor lehine) - İZMİR