- Bahçeşehir Koleji, Chemnitz maçına hazır

CHEMNİTZ - FIBA Europe Cup finalinin ilk maçında yarın deplasmanda Alman temsilcisi Chemnitz'e konuk olacak Bahçeşehir Koleji, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

FIBA Europe Cup final ilk mücadelesinde Bahçeşehir Koleji, yarın TSİ 20.00'de deplasmanda Alman ekibi NINERS Chemnitz ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-lacivertliler, bu müsabakanın hazırlıklarını maçın oynanacağı salonda yaptığı antrenmanla tamamladı. İstanbul ekibi antrenmanda Chemnitz müsabakanın taktiği üzerinde dururken, idmanın sonunda oyuncular şut çalıştı.