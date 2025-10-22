Bahçeşehir Koleji, Cedevita Olimpija Ljubljana'yı 92-76 Mağlup Etti
Bahçeşehir Koleji, Eurocup A Grubu'nun 4. haftasında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija Ljubljana'yı 92-76'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Carlos Cortes, Michele Rossi, Leandro Lezcano
Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 12, Matt Mitchell 9, Tyler Cavanaugh 16, Trevion Williams 18, Calep Homesley 15, Mateusz Ponitka, Hunter Hale 10, Balsa Koprivica 6, Kenan Sipahi 4, İsmet Akpınar 2, Furkan Haltalı
Başantrenör: Marko Barac
Cedevita Olimpija Ljubljana: DeWayne Stewart Jr. 12, David Skara 14, Umoja Gibson 13, Joseph Kennedy 8, Jaka Blazic 5, Aleksej Nikolic 14, Rok Radovic, Joseph Girard III 5, Ziga Daneu, Miha Cerkvenik 3, Cameron Houindo 2
Başantrenör: Zvezdan Mitrovic
1. Periyot: 27-14 (Bahçeşehir Koleji lehine)
Devre: 50-43 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 72-59 (Bahçeşehir Koleji lehine) - İSTANBUL