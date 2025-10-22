Haberler

Bahçeşehir Koleji, Cedevita Olimpija Ljubljana'yı 92-76 Mağlup Etti

Bahçeşehir Koleji, Cedevita Olimpija Ljubljana'yı 92-76 Mağlup Etti
Bahçeşehir Koleji, Eurocup A Grubu'nun 4. haftasında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija Ljubljana'yı 92-76'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bahçeşehir Koleji, Eurocup A Grubu'nun 4. haftasında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija Ljubljana'yı 92-76 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Carlos Cortes, Michele Rossi, Leandro Lezcano

Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 12, Matt Mitchell 9, Tyler Cavanaugh 16, Trevion Williams 18, Calep Homesley 15, Mateusz Ponitka, Hunter Hale 10, Balsa Koprivica 6, Kenan Sipahi 4, İsmet Akpınar 2, Furkan Haltalı

Başantrenör: Marko Barac

Cedevita Olimpija Ljubljana: DeWayne Stewart Jr. 12, David Skara 14, Umoja Gibson 13, Joseph Kennedy 8, Jaka Blazic 5, Aleksej Nikolic 14, Rok Radovic, Joseph Girard III 5, Ziga Daneu, Miha Cerkvenik 3, Cameron Houindo 2

Başantrenör: Zvezdan Mitrovic

1. Periyot: 27-14 (Bahçeşehir Koleji lehine)

Devre: 50-43 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 72-59 (Bahçeşehir Koleji lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
