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Bahçeşehir Koleji'nde ABD'li basketbolcu Caleb Homesley ile yollar ayrıldı

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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Caleb Homesley ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Kulüp, oyuncuya katkıları için teşekkür ederken, Homesley sezonu sakatlık nedeniyle kapatmıştı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Caleb Homesley ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Takımımıza 2025-2026 sezonu öncesinde katılan oyuncumuz Caleb Homesley ile yollarımız ayrılmıştır. Caleb'a takımımıza verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final birinci maçında bilek sakatlığı yaşayan 29 yaşındaki basketbolcu, sezonu kapatmıştı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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