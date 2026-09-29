Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Roma Basketbol'u konuk edecek

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Roma Basketbol'u konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BKT Avrupa Kupası'nın ilk haftasında D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, yarın saat 19.00'da İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya temsilcisi Roma Basketbol'u konuk edecek. 8 takımın yer aldığı grupta ilk 4 sırada tamamlayan takımlar üst tura yükselecek.
BKT Avrupa Kupası'nın ilk haftasında D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İtalya temsilcisi Roma Basketbol'u konuk edecek.
İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka yarın saat 19.00'da başlayacak.
Bahçeşehir Koleji'nin de bulunduğu ve toplam 8 takımın yer aldığı D Grubu'nu ilk 4 sırada tamamlayan takımlar, üst tura yükselecek.
Bu sezon BKT Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi Bahçeşehir Koleji, Tofaş ve Türk Telekom temsil ediyor.
Kaynak: AA