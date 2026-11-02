Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Ratiopharm Ulm'a konuk olacak

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Ratiopharm Ulm'a konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun 6. haftasında yarın TSİ 21.30'da Almanya'da Ratiopharm Ulm'a konuk olacak. Geride kalan 5 haftada 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan İstanbul temsilcisi grup lideri; Ratiopharm Ulm ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada.
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun 6. haftasında yarın Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Ratiopharm Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.
Geride kalan 5 haftada 4 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, grubunda ilk sırada yer alıyor.
Ratiopharm Ulm ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci basamakta bulunuyor.
Bahçeşehir Koleji, grubundaki son maçında sahasında Yunanistan ekibi PAOK'u 84-81 yendi.
Kaynak: AA