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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Ratiopharm Ulm'a konuk olacak

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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun 6. haftasında yarın TSİ 21.30'da Almanya'da Ratiopharm Ulm'a konuk olacak. Geride kalan 5 haftada 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan İstanbul temsilcisi grup lideri; Ratiopharm Ulm ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu'nun 6. haftasında yarın Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ratiopharm Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 21.30'da başlayacak.

Geride kalan 5 haftada 4 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, grubunda ilk sırada yer alıyor.

Ratiopharm Ulm ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci basamakta bulunuyor.

Bahçeşehir Koleji, grubundaki son maçında sahasında Yunanistan ekibi PAOK'u 84-81 yendi.

Kaynak: AA
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