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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm'u deplasmanda 96-82 yendi

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BKT Avrupa Kupası D Grubu 6. hafta maçında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'u 96-82 yendi. Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji beşinci galibiyetini alırken Alman temsilcisi üçüncü yenilgisini yaşadı.

Salon: Ratiopharm Arena

Hakemler: Vassilis Pitsilkas (Yunanistan), Sergio Manuel (İspanya), Jaroslav Pazourek (Çekya)

Ratiopharm Ulm: Watson 12, Faye, Rataj 18, Heckel 5, Traore 14, Atamna 7, Schmidt 3, Sims 17, Fischer 4, Shittu 2, Liedtke

Bahçeşehir Koleji: Flynn 12, Kenan Sipahi, Ponitka 18, Cavanaugh 16, Williams 11, Reed 15, Avramovic 15, Dileo 3, Mitrovic 6

1. Periyot: 19-19

Devre: 36-54

3. Periyot: 60-68

BKT Avrupa Kupası D Grubu 6. hafta maçında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'u 96-82 yendi.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla beşinci galibiyetini aldı.

Alman temsilcisi ise üçüncü yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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