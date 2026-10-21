Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda BOSNA BH Telecom'a 86-77 yenildi

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda BOSNA BH Telecom'a 86-77 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında Saraybosna'daki Zetra Arena'da BOSNA BH Telecom'a 86-77 yenildi. Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji grupta ilk mağlubiyetini alırken Bosna Hersek ekibi ilk galibiyetine ulaştı.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Bosna Hersek temsilcisi BOSNA BH Telecom'a 86-77 yenildi.
Saraybosna şehrindeki Zetra Arena'da oynanan karşılaşmada, BOSNA BH Telecom ilk çeyreği 21-13 önde tamamlarken devre arasına da 36-33 üstünlükle gitti.
Oyunun geri kalanında da Bahçeşehir Koleji'nden daha etkili performans sergileyen Bosna Hersek ekibi, üçüncü çeyreği 58-50 üstün tamamlarken maçtan ise 86-77 galip ayrılan taraf oldu.
Ev sahibi ekipte Shawn Pipes 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Bahçeşehir Koleji'nde Mateusz Ponitka 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji ilk mağlubiyetini alırken Bosna Hersek ekibi ise ilk galibiyetine ulaştı.