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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda BOSNA BH Telecom'a 86-77 yenildi

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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında Saraybosna'daki Zetra Arena'da BOSNA BH Telecom'a 86-77 yenildi. Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji grupta ilk mağlubiyetini alırken Bosna Hersek ekibi ilk galibiyetine ulaştı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Bosna Hersek temsilcisi BOSNA BH Telecom'a 86-77 yenildi.

Saraybosna şehrindeki Zetra Arena'da oynanan karşılaşmada, BOSNA BH Telecom ilk çeyreği 21-13 önde tamamlarken devre arasına da 36-33 üstünlükle gitti.

Oyunun geri kalanında da Bahçeşehir Koleji'nden daha etkili performans sergileyen Bosna Hersek ekibi, üçüncü çeyreği 58-50 üstün tamamlarken maçtan ise 86-77 galip ayrılan taraf oldu.

Ev sahibi ekipte Shawn Pipes 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Bahçeşehir Koleji'nde Mateusz Ponitka 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji ilk mağlubiyetini alırken Bosna Hersek ekibi ise ilk galibiyetine ulaştı.

Kaynak: AA
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