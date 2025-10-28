Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda BAXI Manresa ile Karşılaşacak
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu beşinci haftasında yarın İspanya'nın BAXI Manresa takımına konuk olacak. Takım, grubunda namağlup lider durumda.
İspanya'nın Manresa bölgesindeki Nou Congost Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.
BKT Avrupa Kupası'nda 4'te 4 yapan Bahçeşehir Koleji, A Grubu'nda namağlup şekilde ilk sırada yer alıyor.
Organizasyondaki ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan BAXI Manresa ise grupta 3. sırada bulunuyor.