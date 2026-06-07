Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi yarı finalinde yarın Beşiktaş GAİN'i ağırlayacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji, yarın Beşiktaş GAİN'i ağırlayacak. Seride 2-1 önde olan ev sahibi, kazanırsa finale yükselecek.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Bahçeşehir Koleji, yarın Beşiktaş GAİN'i konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Beşiktaş GAİN'in ilk maçta 82-79 galip geldiği serinin son iki karşılaşmasını Bahçeşehir Koleji, 101-79 ve 98-95'lik skorlarla kazandı.
Seride 2-1 üstün Bahçeşehir Koleji, 4. maçı kazanması halinde adını finale yazdıracak.
Siyah-beyazlıların kazanması durumunda ise serinin galibini belirleyecek son karşılaşma, 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş GAİN'in ev sahipliğinde oynanacak.
Tur atlayan takım, finalde Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.