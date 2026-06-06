Bahçeşehir Koleji seride 2-1 öne geçti
Basketbol Erkekler Süper Ligi yarı final üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji, normal süresi 78-78 biten karşılaşmada sahasında Beşiktaş'ı 98-95 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
Basketbol Erkekler Süper Ligi yarı final üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji, normal süresi 78-78 sona eren karşılaşmada sahasında Beşiktaş'ı 98-95 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Can Mavisu
Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 27, Tyler Cavanaugh 8, Hunter Hale 19, İsmet Akpınar 7, Trevion Williams 10, Mateusz Ponitka 5, Furkan Haltalı 10, Matt Mitchell 12, Jordan Matthew Ford
Başantrenör: Marko Barac
Beşiktaş: Jonah Mathews 18, Anthony Brown 7, Yiğit Arslan 1, Sertaç Şanlı 3, Devon Dotson 7, Brynton Lemar 18, Berk Uğurlu 16, Conor Morgan 15, Vitto Brown 2, Matt Thomas 8
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 22-15
Devre: 40-46
3. Periyot: 63-58
Normal süre: 78-78 - İSTANBUL