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Bahçeşehir Koleji seride 2-1 öne geçti

Bahçeşehir Koleji seride 2-1 öne geçti
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Basketbol Erkekler Süper Ligi yarı final üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji, normal süresi 78-78 biten karşılaşmada sahasında Beşiktaş'ı 98-95 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Basketbol Erkekler Süper Ligi yarı final üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji, normal süresi 78-78 sona eren karşılaşmada sahasında Beşiktaş'ı 98-95 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Can Mavisu

Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 27, Tyler Cavanaugh 8, Hunter Hale 19, İsmet Akpınar 7, Trevion Williams 10, Mateusz Ponitka 5, Furkan Haltalı 10, Matt Mitchell 12, Jordan Matthew Ford

Başantrenör: Marko Barac

Beşiktaş: Jonah Mathews 18, Anthony Brown 7, Yiğit Arslan 1, Sertaç Şanlı 3, Devon Dotson 7, Brynton Lemar 18, Berk Uğurlu 16, Conor Morgan 15, Vitto Brown 2, Matt Thomas 8

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 22-15

Devre: 40-46

3. Periyot: 63-58

Normal süre: 78-78 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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