Bahçeşehir Koleji yarın BAXI Manresa'yı ağırlayacak
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 14. haftasında İspanya'nın BAXI Manresa takımını konuk ediyor. Maç yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Bahçeşehir Koleji, 9 galibiyetle grubunda ikinci sırada yer alıyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Avrupa Kupası'nda 9 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, grubunda 2. sırada yer alıyor. Organizasyonun geride kalan bölümünde 13 maça çıkan İspanyol ekibi ise 7 galibiyet, 6 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.
Son maçında Cedevita Olimpija'yı mağlup eden Bahçeşehir Koleji, BAXI Manresa ile ligin ilk bölümünde deplasmanda oynadığı maçı 81-67 kazanmıştı.