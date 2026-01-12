Haberler

Bahçeşehir Koleji yarın BAXI Manresa'yı ağırlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 14. haftasında İspanya'nın BAXI Manresa takımını konuk ediyor. Maç yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Bahçeşehir Koleji, 9 galibiyetle grubunda ikinci sırada yer alıyor.

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 14. haftasında yarın İspanya'nın BAXI Manresa takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Avrupa Kupası'nda 9 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, grubunda 2. sırada yer alıyor. Organizasyonun geride kalan bölümünde 13 maça çıkan İspanyol ekibi ise 7 galibiyet, 6 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.

Son maçında Cedevita Olimpija'yı mağlup eden Bahçeşehir Koleji, BAXI Manresa ile ligin ilk bölümünde deplasmanda oynadığı maçı 81-67 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı