Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Tarfin'i 98-83 yendi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fenerbahçe Tarfin'i 98-83 yendi. Karşılaşmanın periyotları 28-16, 51-43 ve 74-65 tamamlanırken Bahçeşehir Koleji lige galibiyetle başladı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Bahçeşehir Koleji: Reed 16, Flynn 17, Mike 5, Cavanaugh 10, Williams 16, Avramovic 5, Inglis 9, Furkan Haltalı 9, Ponitka 6, Kenan Sipahi 5
Fenerbahçe Tarfin: Sertaç Şanlı 5, Horton-Tucker 16, Forrest 10, Key 12, Shields 13, Baldwin 4, Melli 6, Melih Mahmutoğlu 8, Yiğit Yancı, Onuralp Bitim 5, Silva 4
1. Periyot: 28-16
Devre: 51-43
3. Periyot: 74-65
Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fenerbahçe Tarfin'i 98-83 yendi.
Kaynak: AA