Haberler

Anadolu Efes: 67-88

Anadolu Efes: 67-88
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes'e 67-88 mağlup oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes dörtlü finale yükseldi.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Malachi Flynn 12, Trevion Williams 16, Tyler Cavanaugh 3, Caleb Homesley 14, Mateusz Ponitka 4, İsmet Akpınar 6, Matthew Antonio 1, Jordan Ford 7.

ANADOLU EFES: PJ Dozier 10, Jordan Loyd 13, Ercan Osmani 10, Vincent Poirier 6, Nicholas Weiler-Babb 4, Saben Lee 13, Kai Jones 2, Cole Swider 6, Şehmus Hazer 18, Erkan Yılmaz 2.

1'İNCİ PERİYOT: 4-24

DEVRE: 24-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 41-58

Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Bahçeşehir Koleji mücadele ettiği Anadolu Efes'e 67-88 mağlup oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes dörtlü finale yükseldi. Anadolu Efes, yarı finalde 20 Şubat Cuma günü Beşiktaş GAİN ile saat 17.15'te karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi

Fabrikalar tonlarca su çekti, ünlü göl 200 metre birden çekildi
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor