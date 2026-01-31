Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Bahçelievler Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Maç, 155 dakika sürdü ve keyifli anlar yaşandı.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Necmi Avcı

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Grajber, Fatma Şekerci, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Bilge Paşa (Çerağ Düzeltir, Tikhomirova, Selen Köse, Nisan Barut)

Bahçelievler Belediyespor: Eylül Durgun, Reid, Nikolova, Fatma Nur Yılmaz, Jaksic, Eda Say (Dilara Yeşil, Berre İnce, Yağmur Karaoğlu, Selin Çalışkan, Fulden Ural)

Setler: 18-25, 23-25, 25-21, 27-25, 12-15

Süre: 155 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Bahçelievler Belediyespor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Spor
500

