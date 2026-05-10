MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Galatasaray'ı tebrik etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Galatasaray'ın üst üste 4'üncü lig şampiyonluğunu sosyal medya üzerinden tebrik etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 26'ncı Şampiyonluğu'nu kazanarak üst üste 4'üncü kez şampiyon olan Galatasaray camiasını, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Şampiyon Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
