Bahattin Sofuoğlu, Superbike Avustralya ayağının ilk yarışında 16. oldu

Güncelleme:
Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya eyaletindeki sezon açılışı yapıldı. Bahattin Sofuoğlu, 19. cepten başladığı yarışta 16. sırada finiş gördü. Superbike'ın alt kategorisi Supersport'ta ise Can Öncü 5. sırada yarışı tamamladı.

? Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya'daki sezon açılışının ilk yarışında 16. sırayı aldı.

Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ilki sona erdi.

Motoxracing Yamaha takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu, 19. cepten kalktığı mücadeleyi 16. sırada bitirdi.

Nicolo Bulega (Aruba Ducati takımı) birinci, Yari Montella (Barni Spark) 2'nci, Lorenzo Baldassarri (Goeleven) ise 3. oldu.

Yarın yapılacak Superpole yarışı ve ikinci yarış, sırasıyla TSİ 05.00 ve 08.00'de başlayacak.

Can, Supersport'taki yarışta 5'inciliği elde etti

Superbike'ın alt kategorisi Dünya Supersport Şampiyonası'nda Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can Öncü, 4. sırada başladığı yarışta damalı bayrağı 5. geçti.

İkinci yarış yarın TSİ 06.30'da koşulacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
