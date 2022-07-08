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Bahadır Öztürk, Çaykur Rizespor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bahadır Öztürk, Çaykur Rizespor'da

Süper Lig takımlarından FT Antalyaspor, defans oyuncusu Bahadır Öztürk'ün, 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Süper Lig takımlarından FT Antalyaspor, defans oyuncusu Bahadır Öztürk'ün, 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Antalyaspor Kulübü2nün sosyal medyasından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Bahadır Öztürk'ün, 2022-2023 sezonunu kapsayan geçici transferi için Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz" denildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bahadır Öztürk Antalyaspor Rizespor Spor Haberler

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