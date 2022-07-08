Bahadır Öztürk, Çaykur Rizespor'da Süper Lig takımlarından FT Antalyaspor, defans oyuncusu Bahadır Öztürk'ün, 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a 1 yıllığına kiralandığını duyurdu. Süper Lig takımlarından FT Antalyaspor, defans oyuncusu Bahadır Öztürk'ün, 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a 1 yıllığına kiralandığını duyurdu. Antalyaspor Kulübü2nün sosyal medyasından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Bahadır Öztürk'ün, 2022-2023 sezonunu kapsayan geçici transferi için Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz" denildi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / Spor Bahadır Öztürk Antalyaspor Rizespor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Bahadır Öztürk, Çaykur Rizespor'da - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.