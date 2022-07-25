Bağlar'da 800 çocuğun yararlanacağı yüzme faaliyeti başladı

AK Partili Bağlar Belediyesi, Kaynartepe Mahallesinde ilk etapta 800 çocuğun yararlandığı yüzme faaliyeti başlattı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla yenilenerek eksikleri giderilen havuzda haftanın 6 günü 7-14 yaş grubundaki çocuklar hem eğleniyor, hem de yüzme eğitimi alıyor. Bağlar Belediyesince

" Bağlar'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın" sloganıyla ilçenin eski Bağlar bölgesinde faaliyete başlayan yüzme kursu çalışmaları çocukların yoğun ilgisini görüyor. Yaz sıcağından bunalan çocuklar bir yandan keyifli anlar yaşayarak okulların tatilde olduğu bu dönemde mini bir tatil yapma imkanı bulurken, aynı zamanda da uzman eğitmenler gözetiminde yüzmeyi öğreniyor. Şimdiye kadar yüzlerce çocuğun başvurduğu faaliyet, ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Havuzun bulunduğu belediyenin eğitim merkezinde açılan çeşitli kurslara katılan anneler de çocuklarıyla beraber yüzme imkanından yararlanıyor.

"Maddi imkanı olmayan çocuklar için hazırladık"

Eski Bağlar bölgesindeki çocukların çarpık kentleşmeden dolayı bir çok sosyal faaliyetten yararlanamadığını vurgulayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bunu gidermek üzere böyle bir faaliyeti hayata geçirdiklerini söyledi.

Beyoğlu, "Bağlar'da yüzme bilmeyen çocuk kalmasın diyoruz. Maddi imkanı olmayan her evladımız bu imkanları istifade etsin istiyoruz. Yoğun bir ilgi var. Haftanın 6 günü sabahtan akşama kadar açık olan havuzda hijyenik şartlarda faaliyet gösteriliyor. Çocuklarımız için ne yapsak az gelir" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Spor