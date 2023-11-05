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Bağlar Belediyespor Batman Kayraspor maçı berabere sonuçlandı

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Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 9. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor ile Batman Kayraspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Bağlar Belediyespor, 71. dakikada yenik duruma düşmesine rağmen 90+5. dakikada attığı golle skoru eşitledi.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 9. Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor Batman Kayraspor maçı 1-1 berabere sonuçlandı.

Deplasmanda Batman Kayraspor ile karşılaşan Bağlar Belediyespor, 71. dakikada rakip takımın attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. Bağlar Belediyespor, 90+5. dakikada kaydettiği golle skoru eşitledi.

Bağlar Belediyespor, 12 Kasım Pazar günü Diyarbakır'da Siirt temsilcisi Kayabağlar Belediyespor'u konuk edecek.

Kaynak: AA / Spor

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