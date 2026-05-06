Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanacak "Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Hareketi Programı"nın tanıtımı yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki organizasyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, federasyon başkanları, Yeşilay temsilcileri ve davetliler katıldı.

Tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık olarak Yeşilay'la önemli bir diyalog içinde olduklarının altını çizdi.

Sporun birleştirici ve iyileştirici gücünün, bağımlılık karşısında önemli bir güç olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, eski sporcu olması ve yaptığı yatırımlar sayesinde gençlerimizle iç içeyiz. Hedefimiz gençlik ve onları korumamız lazım. Bağımlılıkla mücadelede bakanlık olarak önleyici konumda olmamız gerekiyor. Sporcularımızın hepsinin ülkeyi yurt dışında temsil etme hayali var. Bugün burada olan Rıza Kayaalp, 13. kez Avrupa şampiyonu oldu, dünya şampiyonu oldu, madalyalar aldı. Yine burada olan federasyon başkanımız Taha Akgül, olimpiyat şampiyonu oldu." ifadelerini kullandı.

Gençlerin örnek alması gereken ve kendilerinin de örnek göstermeleri gereken rol modeller olduğunu dile getiren Bakan Bak, "En büyük rol modelimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız. Böyle bir daire kurmak istememizin sebebi, gençlerimizi korumak. Bu topyekün bir mücadele ve o yüzden 'Adım Adım, El Ele' diyoruz. Siz çocuklarınızla konuşmazsanız başkaları konuşur. Kim ne derse desin, ülke olarak Türkiye Yüzyılı'nda spor yüzyılını gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

Organizasyonda konuşan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ise 10 Mayıs Pazar Anneler Günü'ne dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bir anne için en büyük hediye çocuğunun sağlıklı olması. Bağımlılık insanın içindeki düşmanıdır. Kendisine o kadar zarar verir ki, çevresindeki sevdiklerine zarar verir hale gelir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 106 yıldır mücadele ediyoruz. Madalyonun diğer yüzünde ise çocuğu bağımlı olan anneler gibi, annesi bağımlı olan çocuklar var. Kimse annesinden mahrum kalmasın diye çabalıyoruz. Bizim tek meselemiz kimsenin bağımlı olmaması. Önleme çalışmaları yapıyoruz. Türkiye'nin her noktasında çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere insanlarımız için gece-gündüz çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a hediye takdim etti. Yeşilay ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki işbirliği protokolünün imzalanmasının ardından fotoğraf çekimiyle program tamamlandı.