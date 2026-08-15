Milli Badmintoncular Dünya Şampiyonası İçin Yeni Delhi'de

Büyükler Badminton Milli Takımı, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 17-23 Ağustos'ta düzenlenecek Dünya Büyükler Ferdi Badminton Şampiyonası için Hindistan'a gitti.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlı ekip organizasyon öncesi hazırlık kampını tamamladı.

Son antrenmanlarını da gerçekleştiren milli takım, dünya şampiyonasında mücadele etmek üzere Yeni Delhi'ye yola çıktı.

BWF World Championship 2026 adıyla düzenlenecek organizasyonda, dünyanın önde gelen badmintoncuları mücadele edecek.

Şampiyona, erkekler ve kadınlar tekler ile erkekler, kadınlar ve karışık çiftler kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA