Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Dün gece oynanan ve Liverpool'un kendi evinde PSV Eindhoven'a 4-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi maçında futbolun sadece bir oyun olmadığını gösteren duygusal bir an yaşandı. Bir Liverpool taraftarı, hayatını kaybeden babasının son isteğini yerine getirmek için Anfield yönetimine başvurdu.

BABASININ KÜLLERİNİ ÇİMLERE SERPTİRDİ

Taraftarın tek arzusu, babasının küllerinin ömür boyu bağlı olduğu Liverpool'un kutsal çimlerine serpilmesiydi. Bu anlamlı talep, kulübün efsane isimlerinden Phil Thompson tarafından kabul edildi. Thompson, taraftarın babasının küllerini bizzat Anfield çimlerine serpti ve aileye büyük bir onur yaşattı.

VİRAL OLDU

O anlar İngiltere'de ve sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Liverpool taraftarları Thompson'ın bu jestine büyük saygı duyduklarını belirten mesajlar paylaştı.