Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü
Bir Liverpool taraftarı, hayatını kaybeden babasının son isteğini yerine getirerek, babasının küllerini Anfield çimlerine serpmek için kulüp yönetimine başvurdu. Bu duygusal talep, Liverpool'un efsane isimlerinden Phil Thompson tarafından kabul edildi ve Thompson, külleri bizzat Anfield çimlerine serpti. Bu olay, İngiltere ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
- Phil Thompson, bir Liverpool taraftarının babasının küllerini Anfield çimlerine serpti.
- Liverpool, PSV Eindhoven'a kendi evinde 4-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi maçında bu olay yaşandı.
- Taraftarın babasının son isteği, küllerinin Liverpool'un çimlerine serpilmesiydi.
Dün gece oynanan ve Liverpool'un kendi evinde PSV Eindhoven'a 4-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi maçında futbolun sadece bir oyun olmadığını gösteren duygusal bir an yaşandı. Bir Liverpool taraftarı, hayatını kaybeden babasının son isteğini yerine getirmek için Anfield yönetimine başvurdu.
BABASININ KÜLLERİNİ ÇİMLERE SERPTİRDİ
Taraftarın tek arzusu, babasının küllerinin ömür boyu bağlı olduğu Liverpool'un kutsal çimlerine serpilmesiydi. Bu anlamlı talep, kulübün efsane isimlerinden Phil Thompson tarafından kabul edildi. Thompson, taraftarın babasının küllerini bizzat Anfield çimlerine serpti ve aileye büyük bir onur yaşattı.
VİRAL OLDU
O anlar İngiltere'de ve sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Liverpool taraftarları Thompson'ın bu jestine büyük saygı duyduklarını belirten mesajlar paylaştı.