Haberler

Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü Haber Videosunu İzle
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir Liverpool taraftarı, hayatını kaybeden babasının son isteğini yerine getirerek, babasının küllerini Anfield çimlerine serpmek için kulüp yönetimine başvurdu. Bu duygusal talep, Liverpool'un efsane isimlerinden Phil Thompson tarafından kabul edildi ve Thompson, külleri bizzat Anfield çimlerine serpti. Bu olay, İngiltere ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  • Phil Thompson, bir Liverpool taraftarının babasının küllerini Anfield çimlerine serpti.
  • Liverpool, PSV Eindhoven'a kendi evinde 4-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi maçında bu olay yaşandı.
  • Taraftarın babasının son isteği, küllerinin Liverpool'un çimlerine serpilmesiydi.

Dün gece oynanan ve Liverpool'un kendi evinde PSV Eindhoven'a 4-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi maçında futbolun sadece bir oyun olmadığını gösteren duygusal bir an yaşandı. Bir Liverpool taraftarı, hayatını kaybeden babasının son isteğini yerine getirmek için Anfield yönetimine başvurdu.

BABASININ KÜLLERİNİ ÇİMLERE SERPTİRDİ

Taraftarın tek arzusu, babasının küllerinin ömür boyu bağlı olduğu Liverpool'un kutsal çimlerine serpilmesiydi. Bu anlamlı talep, kulübün efsane isimlerinden Phil Thompson tarafından kabul edildi. Thompson, taraftarın babasının küllerini bizzat Anfield çimlerine serpti ve aileye büyük bir onur yaşattı.

VİRAL OLDU

O anlar İngiltere'de ve sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Liverpool taraftarları Thompson'ın bu jestine büyük saygı duyduklarını belirten mesajlar paylaştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet aksoy:

islamiyete kurban olayım

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.