Babası adeta deliye döndü! İşte Arda Güler'in golü sonrası ailesinin sevinci

La Liga'da Atletico Madrid- Real Madrid maçında milli futbolcu Arda Güler'in attığı gol sonrası ailesi ise büyük sevinç yaşadı.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in top koşturduğu Real Madrid, Madrid derbisinde Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Milli yıldız, ilk kez bir Madrid derbisine ilk 11'de başladı.

ARDA GÜLER YILDIZLAŞTI

25. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golde asisti yapan isim olan Arda Güler, 36. dakikada ise Madrid derbisinde ağları havalandırmayı başardı. Ancak Arda'nın bu performansı takımına yetmedi.

BABASI SEVİNÇTEN DELİYE DÖNDÜ

Öte yandan Arda Güler'in golü sonrası ailesi ise büyük sevinç yaşadı. Babası adeta sevinçten deliye dönerken; o anlar kameralara yansıdı.