Haberler

Babası adeta deliye döndü! İşte Arda Güler'in golü sonrası ailesinin sevinci

Babası adeta deliye döndü! İşte Arda Güler'in golü sonrası ailesinin sevinci
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Babası adeta deliye döndü! İşte Arda Güler'in golü sonrası ailesinin sevinci
Haber Videosu

Milli futbolcumuz Arda Güler'in Atletico Madrid-Real Madrid maçında attığı bir gol ve yaptığı bir asist maçı kazanmaya yetmedi. Arda Güler'in golü sonrası ailesi ise büyük sevinç yaşadı. Babası adeta sevinçten deliye dönerken; o anlar kameralara yansıdı.

La Liga'da Atletico Madrid- Real Madrid maçında milli futbolcu Arda Güler'in attığı gol sonrası ailesi ise büyük sevinç yaşadı.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in top koşturduğu Real Madrid, Madrid derbisinde Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Milli yıldız, ilk kez bir Madrid derbisine ilk 11'de başladı.

ARDA GÜLER YILDIZLAŞTI

25. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golde asisti yapan isim olan Arda Güler, 36. dakikada ise Madrid derbisinde ağları havalandırmayı başardı. Ancak Arda'nın bu performansı takımına yetmedi.

BABASI SEVİNÇTEN DELİYE DÖNDÜ

Öte yandan Arda Güler'in golü sonrası ailesi ise büyük sevinç yaşadı. Babası adeta sevinçten deliye dönerken; o anlar kameralara yansıdı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Spor
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
Güllü'ye son veda: Sanat dünyasının vefasızlığı dikkat çekti

Güllü'ye büyük vefasızlık! Sanat dünyası resmen sınıfta kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.