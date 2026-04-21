Babadağ Ultra Maratonu, Uluslararası katılımla Fethiye'de başlıyor

Fethiye'de düzenlenecek Babadağ Ultra Maratonu, 24-26 Nisan tarihleri arasında yaklaşık bin sporcunun katılımıyla gerçekleşecek. Maraton, dünya çapında 100 yabancı sporcu ile birlikte Likya Yolu'nda çeşitli parkurlarda yapılacak. Ayrıca, 23 Nisan'da çocuklar için özel bir koşu düzenlenecek.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu, 24–25–26 Nisan tarihlerinde start alıyor. Bu yıl rekor katılımla gerçekleşecek organizasyonda yaklaşık bin sporcu parkurlarda yer alacak. Ayrıca 10'dan fazla ülkeden yaklaşık 100 yabancı sporcu da maratonda yarışacak.

Babadağ Ultra Maratonu'nun dikkat çekici özelliklerinden biri, parkurların dünyanın en iyi yürüyüş rotalarından biri olarak kabul edilen Likya Yolu'ndan geçmesi. Tarih ve doğanın iç içe geçtiği rotada, sporculara sadece bir yarış değil, aynı zamanda kültürel bir yolculuk da sunulacak. Yaklaşık bin 900 metre rakımdan başlayacak parkurda, Ölüdeniz'e doğru inişe geçilecek. Likya Yolu'nda 56K, 30K, 26K Downhill, 15K ve 5K gibi farklı parkurlarda gerçekleşecek yarışlara kayıtlar da devam ediyor.

23 NİSAN'DA ÇOCUKLARA ÖZEL KOŞU

Organizasyon kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak Çocuk Koşusu'nda 7-10 yaş arası 150 çocuk yer alacak. Bu özel etkinlikte, spor kültürünün küçük yaşlarda yaygınlaşmasına katkı sağlamak hedefleniyor.

