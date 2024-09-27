"Baba" dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Yıldırım, Akın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aziz Yıldırım'ın açıklamasında, "Bir dönem futbol takımımızın formasını terletmiş ve şampiyonluklarımızda emeği geçmiş eski futbolcumuz Serhat Akın'a dün gece yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Devletimizin ilgili birimlerinden beklentim, yapılan bu saldırının faillerinin ve arkasındakilerin hızlıca ortaya çıkarılarak kamuoyuna açıklanması ve gereken cezaları almalarının sağlanmasıdır. Eski futbolcumuz Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadeleri yer aldı.