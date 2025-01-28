Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu

İmamoğlu'nun Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia

"Ağzından aktarıyorum" diyen Özel'den kabineyi karıştıracak iddia

Azizhan Kaya, TOSFED Gala Gecesi'nde Ödül Aldı

Azizhan Kaya, TOSFED Gala Gecesi'nde Ödül Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun düzenlediği gala gecesinde, 2024 yılında düzenlenen 8 ulusal şampiyona ve 3 kupada ödül kazanan sporcular arasında yer alan Azizhan Kaya, başarıları ile dikkat çekti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 2025 yılına Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen gala gecesinde, 2024 yılında düzenlenen 8 ulusal şampiyona ve 3 kupada dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edildiği gecede; Azka Group Yönetim Kurulu Üyesi ve İş İnsanı Azizhan Kaya da ödülünü aldı.

Azka Group Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya oğlu Azizhan Kaya'yı anlamlı gecede yalnız bırakmayarak ödül törenine birlikte katıldılar. Avis Türkiye Pist Şampiyonası'nda Türkiye üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza atan Azizhan Kaya, babasının kendisini küçük yaşlardan itibaren bu konuda desteklediğini söyleyerek, bu başarısında çok önemli payı olduğunu vurguladı. Bülent Kaya da oğlunun azmini ve başarısını her zaman takdir ettiğini bu konuda önünün açık olduğunu söyledi. Bülent Kaya oğlunun önümüzdeki yıllarda bu başarısını uluslararası alanlarda da kanıtlayacağından şüphesinin olmadığını belirtti.

Kaya, ödülünü ekip arkadaşlarıyla birlikte alırken, pistte olduğu kadar iş dünyasındaki başarısıyla da dikkat çekiyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İş insanı İstanbul'da sokak ortasında kaçırıldı
img

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş
img

Görüntüler havaalanından! Yıldız futbolcu için Branco'yu esir aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı
Dr. Ekrem Teymur: 'Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü'

"Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü"
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
Dubai çikolatasını tahtından etti

Dubai çikolatasını tahtından etti
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.