Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Fenerbahçe camiasının sembol isimlerinden Aziz Yıldırım, uzun süredir sessizliğini koruduğu dönemin ardından yeniden gündemde. Sözcü'nün haberine göre, Yıldırım'ın cumartesi günü gerçekleştirilecek Divan Kurulu toplantısına katılma kararı aldığı öğrenildi.

GÜNDEMDEKİ MADDELER ÜZERİNE KONUŞACAK

Yıldırım'ın, kurul toplantısında 11., 12. ve 13. maddelerle ilgili yetki konularında söz alarak açıklama yapması bekleniyor. Bu maddelerin, kulübün geleceğini ilgilendiren önemli yetki başlıklarını içerdiği ve tartışmaların odağında olduğu belirtiliyor.

GENEL KURUL ÖNCESİ KRİTİK TOPLANTI

Fenerbahçe'de, bu maddelere ilişkin nihai kararın alınacağı Olağanüstü Genel Kurul'un 25 Ekim'de yapılması planlanıyor. Öncesinde gerçekleştirilecek Divan Kurulu toplantısı, hem yönetim hem de camia içindeki görüş ayrılıklarını şekillendirecek kritik bir buluşma olarak değerlendiriliyor.

