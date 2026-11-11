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Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe yönetimi Antalya'daki COP31 zirvesine katıldı

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Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe yönetimi Antalya'daki COP31 zirvesine katıldı
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamındaki zirveye katıldı. Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğindeki yemekte de yer aldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri COP31 kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen zirveye katıldı. Başkan Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri akşam saatlerinde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından liderlere ve iş insanlarına yönelik düzenlenen yemekte yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekte Başkan Aziz Yıldırım'ın yanı sıra; Yönetim Kurulu Üyeleri Önder Fırat, Cihan Kamer, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık ile Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan da bulundu.

Dünyanın farklı ülkelerinden temsilcileri bir araya getiren konferans, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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