Aziz Yıldırım, Salihli'de düğünde nikah şahidi oldu

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Salihli'deki düğünde nikah şahidi oldu. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın kıydığı nikahta, Yıldırım evlilik cüzdanını genç çifte teslim etti.

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Manisa'nın Salihli ilçesindeki eski Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Adnan Türkay'ın kızının düğününde nikah şahidi oldu.

Adnan Türkay'ın daveti üzerine Salihli'ye gelen Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Narlıbahçe Kır Düğün Tesisleri'nde gerçekleştirilen düğüne katıldı. Düğünde Hande Türkay ve Ersan Duman çiftinin nikahını Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda kıyarken, Aziz Yıldırım ise nikah şahidi oldu. Başkan Kayda, genç çiftleri tebrik edip, bir ömür boyu mutlu olmaları dileklerinde bulunup, fincan takımı hediye ederken, evlilik cüzdanını genç çiftlere teslim eden Aziz Yıldırım da ömür boyu mutluluklar diledi. - MANİSA