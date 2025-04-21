Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu, sarı lacivertli takımın Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Ali Koç'u istifaya davet etti.

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştüğü maç sonrasında, sarı lacivertli kulübün eski yöneticisi Mahmut Uslu'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'de asbaşkanlık yapan Uslu, Kale Arkası YouTube kanalına yaptığı açıklamada, Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Mahmut Uslu, "Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir" dedi.