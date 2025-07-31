Aziz Yıldırım'ın, 'Otur sen lan' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısına Aziz Yıldırım'ın Hamdi Akın'a, "Otur sen lan. Hamdi bak seni çok kötü yaparım. Ayıp ediyorsun, bak sana söylüyorum. Otur oturduğun yere" şeklindeki sözleri damga vurmuştu.

HAMDİ AKIN'DAN FLAŞ HAREKET

Tüm bu yaşananlar gündemdeki sıcaklığını korurken yönetici Hamdi Akın'dan flaş bir hareket geldi. Akın, Instagram'da Galatasaray'ın resmi hesabından paylaşılan Osimhen videosunu beğendi. Akın'ın bu hareketi kısa sürede sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki çekti.