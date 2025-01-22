Aziz Yıldırım'ın Mesut Özil'e 9 milyonluk hediye

Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil'e büyük jest. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Mesut Özil'e 9 milyon değerindeki aracını hediye ettiği öğrenildi.

9 MİLYONLUK HEDİYE

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre Yıldırım, Mesut Özil'in eşi Amine Özil'in iki çocuğuyla daha konforlu ve rahat seyahat etmesi için bu jesti yaptı.

İşte Üstündağ'ın Hürriyet'teki yazısı:

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, eski Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil için çok anlamlı bir jest yapmış.

Yıldırım, 9 milyon TL değerindeki elektrikli BMW i7 model aracı Özil'e hediye etmiş!

Hediyenin, Mesut Özil'in eşi Amine Özil'in iki çocuğuyla daha konforlu ve rahat seyahat etmesi için düşünüldüğü söyleniyor.

BMW i7, elektrikli araç dünyasının prestijli modellerinden biri…

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