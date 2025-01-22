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Aziz Yıldırım'ın Mesut Özil'e 9 milyonluk hediye

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Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, Mesut Özil'e büyük bir jest yaptı. Yıldırım'ın Mesut Özil'e 9 milyon değerindeki aracını hediye ettiği öğrenildi.

Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil'e büyük jest. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Mesut Özil'e 9 milyon değerindeki aracını hediye ettiği öğrenildi.

9 MİLYONLUK HEDİYE

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın iddiasına göre Yıldırım, Mesut Özil'in eşi Amine Özil'in iki çocuğuyla daha konforlu ve rahat seyahat etmesi için bu jesti yaptı.

İşte Üstündağ'ın Hürriyet'teki yazısı:

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, eski Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil için çok anlamlı bir jest yapmış.

Yıldırım, 9 milyon TL değerindeki elektrikli BMW i7 model aracı Özil'e hediye etmiş!

Hediyenin, Mesut Özil'in eşi Amine Özil'in iki çocuğuyla daha konforlu ve rahat seyahat etmesi için düşünüldüğü söyleniyor.

BMW i7, elektrikli araç dünyasının prestijli modellerinden biri…

Teknik donamını da, çevreci özellikleri de ve fiyatı da üst segment!

Aziz Yıldırım'ın Mesut Özil'e 9 milyonluk hediye
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıerman genç :

Allah razı olsun adam zaten Asgari ücreti ile geçinmeye çalışıyordu evide kira çok makbule geçmiş

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Haber YorumlarıAsim Bayraktar:

Başkan o para ile on aileyi sevindirirdin zaten onda çuval dolusu para var adam cimri. Dicen yardım da ediyorum. Daha fazla yapsan hastaneler ilaç alamayanlar ile dolu. Ankarada polis var bakkal borcu kapatıyor ona versen. Mesutttt çokkk zengin hem reklama ihtiyacın yokk. Geçti o gunlerinde acep acepp kime mi mesaj mı anlamadımmmm

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