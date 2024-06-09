Ne demek istediğini herkes merak ediyordu! Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yaptığı 'Hallac-ı Mansur' tavsiyesinin sırrı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın dün akşam ortak canlı yayına katılması Türkiye'nin gündemine oturdu. Söz konusu canlı yayında Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yaptığı "Hallac-ı Mansur" tavsiyesi ise kısa sürede viral oldu.

"HALLAC-I MANSUR'U OKU"

Ali Koç'un programda Yıldırım'a " Fenerbahçe'nin kendisiyim" açıklamasını hatırlatması sonrası Yıldırım da Ali Koç'a seslenerek "Sana bir şey tavsiye edeyim Alicim. Hallac-ı Mansur'u oku. Okursan benim ne dediğimi anlarsın!" diye yanıt verdi. Yayın sonrası Hallac-ı Mansur hikayesi merak edilirken, Yıldırım'ın ne demek istediği ortaya çıktı.

YILDIRIM'IN NE DEMEK İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI?

Sosyal medyadaki yorumlarda; Hallac-ı Mansur, 'En-el Hak' (Ben Hakk'ım) derken kendisinin Allah olduğunu değil, Allah'tan başka varlığının olmadığını anlatmak istediği belirtilirken; Yıldırım'ın " Fenerbahçe'nin kendisiyim" derken, Fenerbahçe'den başka varlığının olmadığını ifade ettiği söylendi.