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Ne demek istediğini herkes merak ediyordu! Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yaptığı "Hallac-ı Mansur" tavsiyesinin sırrı ortaya çıktı

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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım ve başkan Ali Koç'un dün gece ortak canlı yayına katılması Türkiye'nin gündemine oturdu. Yıldırım'ın Koç'a "Hallac-ı Mansur'u oku" tavsiyesi, yayının en dikkat çeken anlarından biri olurken Yıldırım'ın ne demek istediği de ortaya çıktı...

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın dün akşam ortak canlı yayına katılması Türkiye'nin gündemine oturdu. Söz konusu canlı yayında Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yaptığı "Hallac-ı Mansur" tavsiyesi ise kısa sürede viral oldu.

"HALLAC-I MANSUR'U OKU"

Ali Koç'un programda Yıldırım'a " Fenerbahçe'nin kendisiyim" açıklamasını hatırlatması sonrası Yıldırım da Ali Koç'a seslenerek "Sana bir şey tavsiye edeyim Alicim. Hallac-ı Mansur'u oku. Okursan benim ne dediğimi anlarsın!" diye yanıt verdi. Yayın sonrası Hallac-ı Mansur hikayesi merak edilirken, Yıldırım'ın ne demek istediği ortaya çıktı.

YILDIRIM'IN NE DEMEK İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI?

Sosyal medyadaki yorumlarda; Hallac-ı Mansur, 'En-el Hak' (Ben Hakk'ım) derken kendisinin Allah olduğunu değil, Allah'tan başka varlığının olmadığını anlatmak istediği belirtilirken; Yıldırım'ın " Fenerbahçe'nin kendisiyim" derken, Fenerbahçe'den başka varlığının olmadığını ifade ettiği söylendi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Türkiye Ali Koç Spor Haberler

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Ortalık yangın yeri! Dursun Özbek, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a demediğini bırakmadı
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Yorumlar (1)

Orhan Özsoy:

Boşuna demiyoruz en büyük başakan aziz yıldırım diye

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