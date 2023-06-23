Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığı için "Gönlümdeki aday" dediği Murat Ülker sessizliğini bozdu

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında başkan adayı olarak Murat Ülker'i işaret etti. Konuya ilişkin gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Ülker, "Aziz Bey'e çok teşekkür ederim ama aday değilim. Neden? Çünkü duracak yeri bilirim." ifadelerini kullandı.