Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığı için "Gönlümdeki aday" dediği Murat Ülker sessizliğini bozdu
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Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında başkan adayı olarak Murat Ülker'i işaret etti. Konuya ilişkin gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Ülker, "Aziz Bey'e çok teşekkür ederim ama aday değilim. Neden? Çünkü duracak yeri bilirim." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, gelecek yıl yapılacak seçimlerde başkan adayı olarak Murat Ülker'i işaret ederken, Ülker'den başkanlık için açıklama geldi.
"DURACAK YERİ BİLİRİM"
Gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Az önce Murat Ülker'le konuştum, Aziz Yıldırım'ın gündeme getirdiği kendisinin Fenerbahçe başkan adaylığı konusunu sordum, 'Aziz Bey'e çok teşekkür ederim ama aday değilim. Neden? Çünkü duracak yeri bilirim.' dedi." ifadelerini kullandı.