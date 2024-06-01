Aziz Yıldırım'ın 'Bize gelmek istiyor' dediği Talisca'dan Fenerbahçe'yi üzecek paylaşım

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

TALISCA'DAN GELECEĞİYLE İLGİLİ PAYLAŞIM

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" diyerek Talisca ismini gündeme getirmesiyle birlikte transfer dedikoduları artarken, Brezilyalı yıldızdan geleceğiyle ilgili paylaşım geldi.

"SONUNA KADAR SENİNLE"

Anderson Talisca, Al-Nassr amblemini gösterdiği bir fotoğrafı paylaştı ve "Sonuna kadar seninle" notunu düştü.

MOURİNHO VAADİ DE TUTMADI

Aziz Yıldırım hatırlanacağı üzere başkan olması durumunda Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile çalışacağını belirtmiş ancak mevcut başkan Ali Koç bugün tecrübeli teknik adamla 2 yıllığına anlaşmaya varmıştı.