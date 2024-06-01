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Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" dediği Talisca'dan Fenerbahçe'yi üzecek paylaşım

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Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" dediği Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Al-Nassr amblemini gösterdiği bir fotoğrafı paylaşan Brezilyalı yıldız "Sonuna kadar seninle" notunu düştü.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

TALISCA'DAN GELECEĞİYLE İLGİLİ PAYLAŞIM

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "Bize gelmek istiyor" diyerek Talisca ismini gündeme getirmesiyle birlikte transfer dedikoduları artarken, Brezilyalı yıldızdan geleceğiyle ilgili paylaşım geldi.

"SONUNA KADAR SENİNLE"

Anderson Talisca, Al-Nassr amblemini gösterdiği bir fotoğrafı paylaştı ve "Sonuna kadar seninle" notunu düştü.

Aziz Yıldırım'ın 'Bize gelmek istiyor' dediği Talisca'dan Fenerbahçe'yi üzecek paylaşım

MOURİNHO VAADİ DE TUTMADI

Aziz Yıldırım hatırlanacağı üzere başkan olması durumunda Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile çalışacağını belirtmiş ancak mevcut başkan Ali Koç bugün tecrübeli teknik adamla 2 yıllığına anlaşmaya varmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Anderson Talisca Aziz Yıldırım Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (1)

murtaza candurak:

paraya tapar bu adam

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