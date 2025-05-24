Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a verdiği seçim tavsiyesi ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a verdiği seçim tavsiyesi ortaya çıktı
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Fenerbahçe'de gerçekleştirilen buluşmada eski başkan Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'a seçim tavsiyesinde bulundu. Yıldırım'ın, eylül ayı için seçim kararı alması gerektiğini ve imza toplayan üyelere 'hain' denmemesi gerektiğini söylediği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım bir araya gelmişti. Yaşanan büyük buluşmada Aziz Yıldırım, Koç'a dikkat çeken sözler sarf ettiği ortaya çıktı.

Basketbol takımının EuroLeague Final Four'daki önemli maçının önüne geçmemesi için içerik paylaşılmayan zirvede eski başkan Yıldırım'ın, eylül ayı için seçim kararı alması camiada eleştirilen başkan Ali Koç'a tavsiyelerde bulunduğu bildirildi.

''BİR AN ÖNCE SEÇİME GİT"

Kongre için imza toplayan üyelere hain denmeyeceğini belirten Aziz Yıldırım'ın, "İmza toplanarak giden başkan olma. Bir an önce seçime git. Güvenoyu al. İmza verenler de Fenerbahçeli. Kimsenin onları hain gibi göstermeye hakkı yok. Bu demokratik bir hak" dediği öğrenildi.

''DİĞER ADAYLARLA DA BİR ARAYA GELİN''

Koç'a, başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu ile de görüşmesini söyleyen Yıldırım'ın, "Kulübün iyiliği için bir araya gelin" şeklinde konuştuğu kaydedildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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