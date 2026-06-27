Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin kamp yaptığı Topuk Yaylası'na geldi

FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Başkan Aziz Yıldırım, akşam saatlerinde Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi. Yıldırım'a başkan vekili Barış Göktürk ve yönetim kurulu üyesi Özgür Peker de eşlik etti. Başkan Aziz Yıldırım, başkan vekili Barış Göktürk ve yönetim kurulu üyesi Özgür Peker, sabah antrenmanını takip edecek ve öğlen yemeğinde takımla bir araya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı