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Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu

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Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, camiada birlik ve beraberlik mesajı vererek, ayrışmaya izin vermeyeceklerini, 15 gün içinde takviyeler yapılacağını ve borcun 1 yılda ödeneceğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camiada artık ayrışmaya izin vermeyeceklerini belirtti.

Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilmesinin ardından Chobani Stadı'nda açıklamalarda bulundu.

Bir seçimi daha geride bıraktıklarını aktaran Aziz Yıldırım, "Kazanan Fenerbahçe'dir. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Hakan Safi ve camianın önde gelenlerinin bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz, onları da tebrik ediyoruz. Güzel tezahüratlar yaptılar. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yapıp şampiyon oluruz. Biz, birbirimize küsmeyeceğiz. Biz, birbirimize sarılacağız. Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Fenerbahçe, büyük bir camiadır. Herkes bu büyüklüğü biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak, bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Değerli insanlardan oluşan bir yönetim kurduklarını dile getiren Yıldırım, "Şampiyonluk sözü veriyoruz. Gerekli takviyeleri 15 gün içinde yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Bu stadı büyütmek için çalışmalara başlayacağız. Finansal anlamda kulübün değerini yukarı çıkarmak için projeler hayata geçireceğiz. Beni seçtiğiniz için size minnettarım. Borcumuzu ödeyeceğiz. Buradan borcumuzu ödemeden gitmeyeceğiz. Bunu da 1 senede yapacağız. Tatlı bir yorgunluk var. Hepinize teşekkür ediyoruz. Dışlanmış kimse kalmayacak. Birliği sağlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Can Öcal
Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı oldu

Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı

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